Irã está disposto a discutir protocolo do TNP Hamid Reza Asefi, porta-voz do ministério das Relações Exteriores do Irã, disse nesta segunda-feira que Teerã poderia autorizar inspeções mais severas de suas instalações nucleares, mas apenas se a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) aliminar as causas de preocupação do Irã. "Estamos cooperando com base no Tratado de Não-Proliferação (TNP) nuclear e, se formos discutir outra cláusula dentro desse tratado, deveríamos eliminar os elementos que nos preocupam", disse Asefi durante entrevista coletiva concedida em Teerã. A AIEA, os Estados Unidos e a União Européia querem que o Irã assine um protocolo adjunto ao TNP para admitir inspeções inesperadas em suas instalações nucleares. O Irã afirmou estar disposto a fazê-lo, mas quer acesso às mais avançadas tecnologias no campo nuclear, como lhe corresponde por ser signatário do TNP.