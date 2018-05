Irã está enriquecendo urânio em instalação subterrânea

Os diplomatas disseram que as centrífugas em Fordo, que fica perto da cidade sagrada de Qom, estão produzindo urânio enriquecido a 20%. Este nível é muito maior do que os 3,5% alcançados na principal instalação de enriquecimento iraniana e pode ser transformado numa ogiva físsil mais rapidamente e com menos trabalho.

A notícia já era esperada, pois Teerã anunciou meses atrás que usaria a instalação de Fordo para produzir urânio a 20%. O Irã começou a enriquecer pequenas partes de seu estoque a quase 20% em fevereiro de 2010, num local de experimentação menos protegido, afirmando que precisava de material com maior enriquecimento para abastecer um reator de Teerã que produz radioisótopos para o tratamento de pacientes com câncer.

Mas como o tempo e os esforços são menores para produzir urânio para uma arma a partir de material enriquecido a 20%, o início da operação em Fordo aumenta os temores internacionais que o Irã está determinado a alcanças a capacidade para produzir ogivas nucleares, apesar a insistência da República Islâmica de que o processo tem apenas o objetivo de produzir combustível para o reator. A rejeição do país em aceitar as conclusões da Agência Internacional de Energia Atômica sobre seus trabalhos experimentais também preocupa a comunidade internacional.

Recentemente o Irã ameaçou bloquear o Estreito de Ormuz, importante rota marítima por onde passa cerca de um quinto do petróleo comercializado em todo o mundo. O governo de Teerã também está irritado com os esforços do Ocidente de aplicar sanções ao país por causa de seu programa nuclear, incluindo a possível proibição da Europa de importar petróleo iraniano. As informações são da Associated Press.