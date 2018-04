Irã está exagerando suas conquistas nucleares, diz Israel

Associated Press

JERUSALÉM - O ministro da Defesa de Israel, Ehud Barak, disse nesta quinta-feira, 16, que o Irã está exagerando os relatos sobre suas conquistas nucleares, mas que ainda assim a república islâmica e suas ambições continuam sendo encaradas como uma ameaça. À Rádio Israel, Barak disse que "os iranianos estão apresentando a situação melhor do que ela realmente é".

Na quarta-feira, o canal estatal iraniano transmitiu imagens do presidente Mahmoud Ahmadinejad supervisando o que descreveu como a primeira barra de combustível nuclear produzida no próprio Irã e introduzindo o dispositivo em um reator de pesquisas.

Barak classificou as imagens como um "show", dizendo que o Irã quer criar a impressão de que suas capacidades nucleares são extremamente avançadas e irreversíveis. Segundo ele, Teerã quer "fazer parecer que eles já não enxergam um caminho de volta, o que não é o caso".

Também na quarta-feira, o Irã anunciou que uma "nova geração" de centrífugas de enriquecimento de urânio começou a operar na central de Natanz, no centro do país. Barak novamente duvidou das alegações, embora não tenha dado detalhes.

Israel, junto do Ocidente, pressiona o Irã para que interrompa seu programa nuclear. Eles acusam os iranianos de manter instalações atômicas para a fabricação de bombas. Teerã, porém, nega as acusações a firma que enriquece urânio somente com fins civis.