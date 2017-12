Irã estudará proposta que Solana levará nos próximos dias O ministro de Exteriores do Irã, Manucher Mottaki, disse neste sábado que seu país "estudará a proposta" que as grandes potências redigiram em Viena para oferecer ao Irã um conjunto de incentivos, em troca de abandonar os aspectos mais sensíveis de seu programa nuclear. "O Irã estudará a proposta no momento adequado e depois anunciará seus pontos de vista a respeito", disse Mottaki aos jornalistas. Neste sentido, anunciou que o Irã aceitou receber "nos próximos dois dias" o Alto Representante da União Européia para Política Externa e de Segurança, Javier Solana. "Acreditamos que as reflexões que vamos oferecer à outra parte, após o estudo das propostas, podem preparar o terreno para uma posterior análise completa do caso (nuclear iraniano) e o entendimento", disse Mottaki. O ministro disse que não podia ser mais preciso sobre a viagem de Solana, já que o Irã comemora nos próximos dias o 25º aniversário da chegada do Aiatolá Khomeini a Teerã - considerada o ápice da Revolução Islâmica -, e o calendário do país está condicionado pelas celebrações. Solana atuará como representante das potências - EUA, Rússia, China, Grã-Bretanha, França e Alemanha, além da UE - que no dia 1º acertaram em Viena um conjunto de incentivos para tentar convencer o Irã a suspender seus controvertidos planos de enriquecimento de urânio. A porta-voz de Solana Cristina Gallach não revelou a data exata da visita do representante a Teerã, mas disse que está "muito próxima". Gallach insistiu que não será uma viagem para negociar, mas para apresentar, em nome da comunidade internacional, a proposta estipulada na quinta-feira em Viena, cujos detalhes ainda não foram revelados. Segundo ela já começaram os contatos com as autoridades iranianas para concretizar as condições em que lhes seria explicada a proposta e só falta definir o dia exato do encontro.