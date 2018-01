Irã exige deportação de terrorista pelos EUA O Irã solicitou aos EUA a entrega de um homem suspeito de ter sido o autor do atentado que causou uma dezena de mortos no principal santuário xiita iraniano, em 1994. "Exigimos dos EUA que nos entreguem o terrorista responsável pelo ataque explosivo contra o mausoléu do imã Reza", em Mashhad (nordeste do país), disse o ministro dos Serviços Secretos, Ali Yunessi, citado pela televisão estatal. "Sabemos muito bem que o autor do atentado está em poder dos EUA, que não querem entregá-lo", acrescentou. Pelo atentado cometido em 20 de junho de 1994 contra o mausoléu em Mashhad, onde a cada dia chegam milhares de peregrinos, foi responsabilizado o grupo Mujahedin el-Halq (Combatentes do Povo), com base no Iraque.