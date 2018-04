Irã expulsa dois diplomatas britânicos de Teerã

As expulsões determinadas pelo Irã ocorreram um dia depois de a Grã-Bretanha ter enviado para casa 12 dependentes de seu corpo diplomático. O ministro de Relações Exteriores do Irã, Manouchehr Mottaki, acusou a Grã-Bretanha de enviar espiões para manipular as eleições de 12 de junho. Durante as orações de sexta-feira na Universidade de Teerã, o Líder Supremo aiatolá Ali Khamenei atacou os países do Ocidente que, segundo ele, estavam mostrando sua "inimizade" contra o Estado islâmico e "o mais maligno dentre eles é o governo britânico".