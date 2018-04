Irã fará manobras militares na fronteira com o Iraque

TEERÃ - O Irã se prepara para realizar manobras militares "únicas" ao longo da fronteira com o Iraque, informou nesta quinta-feira a agência paraestatal de notícias Isna, do governo iraniano. A Isna citou o general Saed Arabloo, um comandante do Exército. Ele afirmou que os exercícios durarão três dias e começarão na próxima segunda-feira, envolvendo forças terrestres e aéreas.

O Irã realiza amplas manobras militares esporádicas, quando se exibe como potência regional.

Na década de 1980, o país lutou contra o Iraque em uma guerra de oito anos, na década de 1980.

Com AP