Irã fará novos exercícios militares na região do Estreito de Ormuz

TEERÃ - O Irã deve realizar novos exercícios militares no Estreito de Ormuz e em seu entorno dentro de semanas, afirmou o comandante naval da poderosa Guarda Revolucionária nesta sexta-feira, 6. As manobras devem ser realizadas no mês do calendário iraniano que vai de 21 de janeiro a 19 de fevereiro, informou a agência Fars, citando Ali Fadavi. Os exercícios garantirão que o Irã tenha "total controle sobre a área do Estreito de Ormuz e controle todos os movimentos nela", afirmou Fadavi.

Antes, autoridades haviam falado que ocorreria o exercício na região "em breve". A ação na área pode agravar as tensões com o Ocidente em relação ao Estreito de Ormuz, mais importante rota no mundo para a passagem de navios-tanque, por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial.

A Marinha iraniana completou 10 dias de jogos de guerra ao leste de Ormuz, no Golfo de Omã, no início desta semana, com testes de três mísseis com a capacidade de atacar navios.

Os líderes políticos e militares do Irã advertiram que poderiam fechar Ormuz, se aumentassem as sanções do Ocidente contra o petróleo iraniano. Nesta semana, a União Europeia anunciou um acordo em princípio para sancionar o petróleo do país, por causa de seu programa nuclear. Potências ocidentais temem que o Irã busque secretamente construir armas nucleares, mas Teerã alega ter apenas fins pacíficos, como a produção de energia.

A Guarda Revolucionária periodicamente realiza manobras no Estreito de Ormuz e em seu entorno. A última delas ocorreu em julho do ano passado e incluiu o disparo de vários mísseis capazes de atacar navios, incluindo dois mísseis Khalij Fars com alcance de 300 quilômetros.

Fadavi não deu detalhes sobre as novas manobras. Segundo a agência Fars, o comandante naval disse que as manobras "terão significativas diferenças em relação às anteriores", sem explicar que diferenças seriam essas. As informações são da Dow Jones.