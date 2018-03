Irã fará valer seu direito de usar energia nuclear

"O Irã cumpriu as obrigações do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares como um membro ativo e comprometido. Assim, nós devemos obter todos os nossos direitos", disse Jalili em um discurso para autoridades do setor nuclear iraniano. Os comentários são feitos antes de uma reunião entre o país e seis potências mundiais, no Casaquistão, na próxima terça-feira.

As conversas, que incluem Reino Unido, China, França, Rússia, Estados Unidos e Alemanha, serão as primeiras desde que três rodadas de negociação em Moscou terminaram em um impasse, em junho do ano passado. O grupo, chamado P5+1, pediu que o Irã reduza o enriquecimento de urânio, mas não ofereceu a Teerã um alívio nas sanções impostas pela Organização das Nações Unidas (ONU). O Irã nega que esteja tentando construir uma bomba atômica e diz que seu programa nuclear tem fins pacíficos.

Neste sábado, o ministro de Relações Exteriores da Alemanha, Guido Westerwelle, disse que espera ações concretas nas negociações com o Irã no Casaquistão. "Infelizmente, nós já perdemos muito tempo. Nós queremos alcançar o começo de um processo de negociação substancial sobre o programa nuclear do Irã", afirmou em comunicado.

A comissária de Relações Exteriores da União Europeia, Catherine Ashton, confirmou que o P5+1 vai fazer uma nova oferta para o Irã, em uma tentativa de persuadir o país a interromper as atividades nucleares.

Na última quinta-feira, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) disse que o Irã instalou quase 200 modernas centrífugas na usina de enriquecimento de urânio de Natanz, no centro do país. Elas são capazes de triplicar a velocidade na qual o país aumenta seu estoque de material físsil.

A agência Reuters reportou neste sábado que o governo iraniano anunciou a descoberta de novas jazidas de urânio, além de identificar 16 locais para construir novas usinas de energia nuclear. Segundo a Organização Iraniana de Energia Atômica, as jazidas foram encontradas "em áreas costeiras no sul do país" e podem triplicar as reservas de urânio do Irã. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.