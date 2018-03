Irã faz exercício com mísseis de médio e longo alcance A Guarda Revolucionária do Irã disparou hoje nove mísseis de médio e longo alcance durante um exercício militar contra o que denomina "a ameaça dos Estados Unidos e de Israel", informou a TV estatal da república islâmica. O exercício foi feito no Golfo Pérsico e no Estreito de Hormouz. "Este exercício é para demonstrar a nossa determinação contra os inimigos que recentemente têm ameaçado o Irã", disse o general Hossein Salami, chefe da Guarda Revolucionária. Ontem, Ali Shirazi, assessor do aiatolá Ali Khamenei, advertiu que alvos americanos e israelenses serão acertados prontamente após qualquer ataque contra alvos iranianos. De acordo com o assessor, o governo israelense está pressionando a Casa Branca a preparar um ataque militar contra o Irã.