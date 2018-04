Irã faz manobras para proteger instalações nucleares As Forças Armadas do Irã informaram nesta segunda-feira que iniciaram manobras de quatro dias voltadas a fortalecer a proteção de suas defesas antiaéreas em suas instalações nucleares no sul iraniano. "Esses exercícios buscam reforçar as habilidade integradas das defesas antiaéreas do país", afirma um comunicado da base aérea Katem-ol-Anbia, que coordena os sistemas antiaéreo e de mísseis balísticos da nação persa.