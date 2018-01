Irã faz novo teste de mísseis, dizem TVs

SÃO PAULO - O Irã realizou nesta quarta-feira, 8, um novo teste de mísseis, de acordo com os canais norte-americanos Fox News e CNN. O lançamento do artefato ocorre em meio ao aumento da tensão com os Estados Unidos e a ameaça de nova rodada de sanções internacionais.

O míssil teria sido lançado da plataforma de Semnan, segundo fontes. O projétil usado foi um míssil de superfície Mersad de curto alcance, que teria atingido 35 milhas de distância. O Pentágono não confirma oficialmente as informações.

Este último teste ocorre menos de uma semana depois de os Estados Unidos endurecerem o tom contra o Irã.

O governo dos Estados Unidos impôs na sexta-feira, 3, sanções a 13 pessoas e 12 empresas envolvidas com o último teste balístico feito pelo Irã, na segunda-feira anterior. As sanções têm como objetivo pressionar Teerã sem afetar diretamente o acordo que interrompeu o programa nuclear do país em 2015.