Irã faz teste com mísseis de longo alcance

Os mísseis superfície-superfície atingiram seus alvos com sucesso, segundo a Irna. Também foi testado o chamado Shahab-3, de maior alcance, de acordo com a agência semioficial Fars. Os mísseis teriam alcançado distâncias de até 1,3 mil quilômetros.

"Por enquanto, lançamos mísseis a distâncias de 300 a 1,3 mil quilômetros na manobra", disse o general Amir Ali Hajizadeh, chefe da divisão aeroespacial da Guarda Revolucionária iraniana. Ele sugeriu que alguns mísseis tinham capacidade de atingir distâncias maiores.

Teerã lançou uma variedade de mísseis em exercícios anteriores, incluindo uma versão do Shahab-3 com alcance de 2 mil quilômetros.

Israel fica a cerca de 1 mil quilômetros da fronteira oeste do Irã, enquanto a Quinta Frota da Marinha dos EUA está estacionada no Bahrein, a cerca de 200 quilômetros da costa iraniana no Golfo Pérsico.

No domingo, entrou em vigor um embargo da União Europeia ao petróleo iraniano como forma de pressionar Teerã a rever seu programa nuclear. O Ocidente teme que o Irã planeje desenvolver armas nucleares, mas os iranianos alegam que o programa tem apenas fins pacíficos, como a produção de energia.

Autoridades israelenses já mencionaram a possibilidade de atacar o Irã caso os esforços diplomáticos e as sanções não consigam eliminar o que elas consideram ser uma ameaça direta. As informações são da Associated Press.