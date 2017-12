Irã fecha fronteira com Afeganistão O Irã ordenou às suas forças de segurança que fechem as fronteiras do país com o Afeganistão para evitar a entrada de refugiados em território iraniano em caso de um ataque de retaliação dos EUA contra o país vizinho. O anúncio foi feito neste sábado pelo ministério do Interior iraniano. Em uma declaração da agência de notícias estatal Irna, o ministério disse que suas forças militares e policiais estão postadas ao longo dos 900 km da fronteira entre os dois países para impedir que ela seja cruzada por afegãos "após os prováveis ataques dos EUA". O Irã condenou os ataques terroristas de terça-feira nos EUA, mas não disse ter a intenção de participar de uma coalizão internacional contra o terrorismo proposta pelos EUA. A milícia do Taleban, que governa 90% do território do Afeganistão, é provável alvo da ofensiva antiterror por dar refúgio a Osama bin Laden, o suposto mentor dos atos terroristas perpetrados em Nova York e Washington. O Irã alegou não ter condições de acomodar mais emigrantes, dizendo que já abriga 2 milhões de afegãos refugiados no país.