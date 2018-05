Irã fechará Estreito de Ormuz se petróleo for bloqueado Um comandante sênior da Guarda Revolucionária do Irã afirmou que o governo decidiu ordenar o fechamento do Estreito de Ormuz, no Golfo Pérsico, caso as exportações de petróleo do país sejam bloqueadas, segundo o jornal local Khorasan. Ali Ashraf Nouri disse que a decisão foi tomada por altas autoridades iranianas. Políticos iranianos fizeram essa ameaça no passado, mas esse é o comunicado mais enfático até agora de que o fechamento da rota é uma política oficial.