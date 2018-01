Irã frustra Annan sobre questão nuclear O chefe das nações Unidas ficou pouco satisfeito nesta segunda-feira, quando termina sua viagem pelo Irã, com a posição do presidente Mahmoud Ahmadinejad em relação às demandas internacionais que pedem a suspensão do enriquecimento de urânio. Ahmadinejad ainda teria ignorado os alertas para não incitar o ódio ao questionar o Holocausto. Já na questão do Líbano, Teerã teria se mostrado mais disposto a cooperar. Em movimento provocativo no último dia da visita de dois dias de Kofi Annan, o Irã anunciou que iria sediar uma conferência para examinar o que o país considera exageros sobre o Holocausto, durante o qual mais de seis milhões de judeus foram assassinados pelos nazistas. A ação foi realizada com o intuito de atrair a condenação da comunidade internacional sobre a postura do Irã em relação aos judeus. Horas após o anúncio, Annan reiterou sua insatisfação com a exibição em Teerã de charges que satirizam e questionam o Holocausto, e que teve início como resposta à publicação de charges por jornais europeus que satirizavam Maomé. "Acho que a tragédia do Holocausto é um fato histórico inegável, e que devemos apenas aceitar o fato e ensinar às pessoas o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, e garantir que nunca se repetirá", disse Annan aos repórteres. O comentário foi feito após encontro com o presidente Mahmoud Ahmadinejad, mas o líder iraniano não acompanhou Annan na coletiva de imprensa. Ahmadinejad foi fortemente condenado no mundo todo por considerar o genocídio dos judeus pelos nazistas um mito, e ao dizer que Israel deveria ser varrido do mapa, ou se mudar para a Alemanha ou para os EUA. A exibição de charges sobre o Holocausto está sendo realizada para reiterar o repúdio do país às caricaturas feitas com o profeta Maomé nos jornais ocidentais. O Islã proíbe qualquer representação de Maomé, e os muçulmanos também se zangaram com o caráter negativo das charges. Annan primeiro expressou suas preocupações sobre a mostra, no encontro realizado no sábado com o ministro das Relações Exteriores iraniano, Manoucher Mottaki, segundo o porta-voz do chefe da ONU. Annan teria dito que "devemos evitar qualquer coisa que incite o ódio". A visita de Annan ocorreu após o Irã ignorar o prazo dado pelo Conselho de Segurança da ONU para o país suspender o enriquecimento de urânio até quinta-feira passada, permitindo que sanções possam ser adotadas contra Teerã. O Conselho de Segurança alega estar preocupado com a possibilidade de Teerã estar desenvolvendo armas nucleares. "Na questão nuclear, o presidente me reafirmou a determinação do país a negociar" uma solução para o conflito sobre a questão nuclear, disse Annan durante a coletiva de imprensa. De qualquer forma, Ahmadinejad "reiterou que não iria aceitar suspender (seu programa) sem negociações", disse o chefe da ONU, reiterando a rejeição de Teerã à condição imposta pelos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança mais a Alemanha. Em junho, as seis nações ofereceram um pacote de incentivos econômicos caso o país limitasse seu programa nuclear. O Irã não respondeu até o dia 22 de agosto, quando rejeitou a condição de suspender o enriquecimento de urânio antes das negociações. O conteúdo da resposta iraniana não foi divulgada ao público. Teerã escondeu seu programa nuclear durante 18 anos e continua a não cooperar com os inspetores das Nações Unidas, o que aumenta as suspeitas sobre os objetivos do programa nuclear iraniano. A rica nação em óleo afirma que o programa é pacífico, com finalidade única de produzir combustível para reatores que geram eletricidade. A demora do Irã em responder ao pacote de incentivos fez co que o Conselho de Segurança criasse uma resolução no dia 31 de julho, que ordenava que o Irã suspendesse o enriquecimento de urânio até o fim de agosto. Na segunda-feira, Motakki afirmou que o Conselho emitiu uma resolução "sob pressão dos EUA e Inglaterra" e a descreveu como um "erro" e como uma "marcação negativa" contra o país. Segundo a televisão estatal, Ahmadinejad estaria disposto a negociar, mas sob o preço das nações ocidentais retomarem seus laços diplomáticos com Teerã. "A confiança no Irã foi prejudicada durante os últimos 30 anos", afirmou o presidente. "Eles (ocidente) deveriam tentar ganhar nossa confiança para resolver a questão". A audácia iraniana em rejeitar o prazo dado pela ONU abre caminho para o Conselho considerar a imposição de sanções, mas é improvável que medidas punitivas sejam tomadas em breve. Tanto a Rússia quanto a China, membros permanentes do Conselho, com poder de veto, se opõem às sanções. A União Européia tenta novamente pela diplomacia nesta semana, quando o chefe de Políticas Externas da UE, Javier Solana deve se encontrar com o negociador-chefe iraniano da questão nuclear, Ali Larijani. Mas o bloco europeu afirmou que não daria muito tempo para os esforços produzirem resultados. Conflitos no Líbano Annan teve uma resposta mais favorável dos líderes iranianos quanto ao Líbano, onde Teerã apóia a guerrilha do Hezbollah, e acredita-se que o país seja seu principal fornecedor de armas. Ahmadinejad "reafirmou seu apoio à implementação da resolução 1701", disse Annan sobre a resolução que terminou com o conflito de 34 dias entre Israel e o Hezbollah, e que demanda a prevenção do reabastecimento de armas por parte do Hezbollah. Mas Annan não revelou pontos específicos da conversa sobre o Líbano. Motakki, após encontro com Annan no sábado, deu uma vaga promessa de que irá apoiar a resolução, mas não mencionou o Hezbollah. Annan afirmou na quinta-feira que a Síria, outro aliado-chave do Hezbollah, prometeu patrulhar o seu lado da fronteira a fim de evitar o envio de armas, apesar de Israel ser cético sobre tal iniciativa. Ainda assim, a passagem de Annan pela Síria foi o ponto alto de sua viagem pelo Oriente Médio, a fim de promover a paz na região. O chefe da ONU obteve pouco sucesso no Líbano, onde o premiê Fuad Siniora afirmou que o Líbano seria o último país árabe a fazer paz co Israel. Em Jerusalém, o premiê Ehud Olmert recusou o pedido de Siniora pelo levantamento imediato do bloqueio aéreo e marítimo.