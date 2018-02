Irã honrará acordo nuclear se potências fizerem o mesmo, diz presidente

DUBAI - O Irã vai honrar o acordo nuclear preliminar acertado com potências mundiais desde que elas se atenham à sua parte da negociação, disse o presidente iraniano, Hassan Rohani, nesta sexta-feira, 3, saudando o que chamou de um entendimento histórico.

O acordo preliminar, fechado na quinta-feira após oito dias de negociações na Suíça, abre caminho para uma solução para acalmar os temores ocidentais de que o Irã poderia construir uma bomba atômica, com sanções econômicas contra Teerã sendo derrubadas em troca.

"Se nós fizemos uma promessa... vamos agir com base nessa promessa. É claro que isso depende do outro lado tomar medidas sobre as suas promessas também", disse em um discurso televisionado ao vivo.

Ele acrescentou que as potências mundiais agora aceitam que o Irã enriqueça urânio em seu próprio solo, algo que viam antes como uma ameaça à região, disse. / REUTERS