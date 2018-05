Irã impede que líderes da oposição deixem o país O deputado conservador Mousa Qorbani, integrante do Comitê Judiciário do Parlamento do Irã, disse que os principais líderes da oposição iraniana estão proibidos de deixar o país. Entre os alvos da medida estariam Mir Hossein Mousavi e Mahdi Karroubi, ambos ex-candidatos à Presidência do Irã na eleição de 2009, e o ex-presidente Mohammad Khatami.