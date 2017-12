Irã impõe condições para aceitar plano nuclear russo O porta-voz do Supremo Conselho pela Segurança Nacional do Irã, Hossein Entezami, impôs como condição para aceitar o plano russo que tenta solucionar a controvérsia nuclear que Teerã possa continuar com a pesquisa sobre o enriquecimento de urânio. Entezami pediu estas condições visando a reunião de amanhã na qual se discutirá a proposta russa de criação de uma empresa conjunta para o enriquecimento de urânio na Rússia destinado às centrais iranianas. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, Mijail Kaminin, antecipou que nas negociações previstas se pedirá "a suspensão do enriquecimento de urânio no Irã". "O retorno da moratória do enriquecimento de urânio é um dos componentes das próximas negociações", disse o porta-voz russo citado pela agência Interfax.