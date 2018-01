Irã inaugura rota de vôos para Venezuela com escala na Síria A Iran Air, companhia aérea estatal iraniana, inaugurou nesta sexta-feira, 2, vôos para a Venezuela com escala em Damasco, segundo o ministro dos Transportes sírio, Yarub Suleiman Badr. A Iran Air vai operar um vôo semanal para Caracas, capital venezuelana, enquanto que as aéreas da Venezuela e da Síria deverão inaugurar num futuro próximo rotas para Teerã. Badr disse que a iniciativa servirá para evitar "toda a humilhação" sofrida por viajantes muçulmanos, principalmente após o 11 de Setembro. A abertura da rota também reflete o aumento nas relações entre os três Estados antiamericanos. Os laços entre Irã e Venezuela estão sendo estreitados sob as lideranças de Hugo Chávez e Mahmoud Ahmadinejad, que dividem uma grande animosidade para com a administração dos Estados Unidos. A Síria é o aliado mais próximo do Irã no mundo árabe.