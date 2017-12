Irã inicia a produção em massa de mísseis O Irã deu início à produção em massa de dois novos tipos de mísseis, um deles o Fateh A-110, um foguete terra-terra com alcance de 200 km testado com êxito no começo de setembro, informou a imprensa iraniana. O ministro da Defesa, almirante Ali Shamkhani, inaugurou hoje as linhas de produção do Fateh, e também de um míssil antinavio e projéteis antiaéreos de 35 mm. Shamkhani disse que os novos armamentos têm fins estritamente defensivos, e que "o programa de mísseis iraniano respeita integralmente as regras internacionais". O Irã aprimorou nos últimos anos o programa de mísseis, iniciado com a ajuda de países como a China, Rússia e Coréia do Norte. Entretanto, Teerã nega querer adquirir armas nucleares, como acusam os Estados Unidos e Israel, preocupados com a construção de uma usina nuclear em Bushehr, com a ajuda da Rússia.