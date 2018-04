Irã inicia operação de 1ª usina nuclear na quarta-feira O Irã vai dar início esta semana às operações de sua primeira usina nuclear, após uma série de adiamentos, informou a agência oficial iraniana Irna neste domingo. As operações, ainda em fase piloto, começarão na quarta-feira durante visita do presidente da empresa estatal russa Rosatom Atomic Corporation, Sergey Kiriyenko, segundo a Irna. A usina, que tem capacidade de 1 mil megawatts, é um projeto de US$ 1 bilhão construído na cidade de Bushehr, com auxílio da Rússia. A princípio, esperava-se que a unidade entrasse em operação no ano passado. Cerca de 700 engenheiros iranianos foram treinados na Rússia para operarem a usina. O governo de Teerã também planeja construir uma usina de 360 MW na área de Darkhovin, no sudoeste do Irã.