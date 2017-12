Irã insiste em manter equipamentos nucleares Apesar da possibilidade de ser repreendido pelo Conselho de Segurança da ONU, o Irã se mantém firme no propósito de pedir que alguns dos equipamentos nucleares sejam liberados do acordo de suspender o enriquecimento de urânio e atividades relacionadas. O urânio enriquecido pode ser utilizado para fabricar armas nucleares. "O envio (do caso) ao Conselho de Segurança da ONU não seria o fim do mundo", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Hamid Reza Asefi. As declarações foram feitas em Teerã um dia antes de a junta de governadores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) se reunir em Viena para analisar a suspensão do enriquecimento do urânio no Irã. A reunião da AIEA foi adiada na sexta até segunda para dar um prazo maior ao governo iraniano para que aprove o congelamento completo de seus programas de enriquecimento, que podem produzir tanto combustível nuclear pouco enriquecido, como material que pode ser usado em ogivas nucleares. Os delegados deverão decidir também qual será a política que seguirão sobre as atividades nucleares de Teerã. Mas, Asefi disse à imprensa que Irã mantém a opinião de que tem o direito de excluir do acordo cerca de 20 centrifugadoras. O país declara estar somente interessado no enriquecimento do urânio para gerar energia e que apenas quer desenvolver atividades com fins de pesquisa, o que, segundo Asefi, não está proibido no pacto selado com a Alemanha, a França e Grã Bretanha, em representação na União Européia.