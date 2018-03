Irã instalou centrífugas modernas em Natanz, diz relatório da AIEA

O Irã começou a instalar centrífugas mais avançadas na usina de Natanz, a principal de enriquecimento de urânio do país, informou ontem a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). A iniciativa irritou as potências mundiais antes da retomada das conversações com Teerã, na próxima semana.

Em um relatório confidencial, a agência da ONU disse que 180 centrífugas do modelo IR-2m foram levadas para Natanz, mas ainda não tinham sido colocadas em funcionamento.

Essas máquinas podem dar ao Irã a capacidade de acelerar a produção de urânio, que o Ocidente teme ser usado na construção de uma arma nucelar. O Irã assegura que seu programa nuclear tem fins pacíficos e está enriquecendo urânio somente para produzir energia.

Os EUA consideraram uma "provocação" a instalação de centrífugas mais modernas. "A instalação constituiria uma nova escalada e uma violação contínua das obrigações do Irã, conforme as resoluções do Conselho de Segurança da ONU e da AIEA", disse a porta-voz do Departamento de Estado, Victoria Nuland.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Grã-Bretanha declarou que a descoberta representa uma "séria preocupação" e o gabinete do premiê israelense, Binyamin Netanyahu, disse que o relatório prova que o Irã continua avançando a linha vermelha que o governo israelense estabeleceu. Em setembro, Netanyahu disse que o Irã deve ser impedido de ter urânio suficiente para fabricar uma única ogiva.

Risco. O Irã tenta há anos desenvolver centrífugas mais eficientes e a instalação das novas máquinas comprova a contínua rejeição de Teerã em cumprir a exigência do Ocidente para restringir seu programa nuclear. Isso pode prejudicar os esforços para resolver a disputa de forma diplomática, sem desencadear um novo conflito no Oriente Médio. / AP e AFP