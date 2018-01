Irã investiga desaparecimento de funcionário na Turquia O Irã disse que o ex-vice-ministro da Defesa iraniano Ali Reza Asgari sumiu durante uma viagem particular à Turquia e o chefe de polícia acusou nesta terça-feira, 6, o Ocidente de serem suspeitos pelo seqüestro. Asgari, ex-vice-ministro da Defesa, desapareceu em 7 de fevereiro em Istambul, aonde chegou em viagem particular e procedente da Síria. Uma delegação iraniana está na Turquia para investigar o desaparecimento, há quase um mês, de um ex-alto funcionário e general do Exército iraniano, segundo a agência semi-oficial de notícias "Anatólia". O chefe da polícia iraniana, o general Esmaeil Ahmadi Moghaddam, disse que o Irã está investigando o desaparecimento juntamente com a polícia da Turquia. "É possível que Asgari tenha sido capturado por Forças do Ocidente", disse o general. As autoridades aeroportuárias de Istambul confirmaram oficialmente que Reza Asgari entrou no país, mas não têm informação sobre sua possível saída. A imprensa turca qualifica o desaparecimento como uma "guerra de espiões" e entre as explicações do sumiço está um possível seqüestro por parte de serviços secretos estrangeiros.