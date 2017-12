Irã já doou U$ 120 milhões ao governo do Hamas O Irã doou U$ 120 milhões ao governo palestino liderado pelo Hamas, e disse que está disposto a doar mais, informou o ministro do exterior palestino Mahmoud al-Zahar, nesta quinta-feira. A informação é do jornal israelense Haaretz. Teerã disse em abril que iria doar U$ 50 milhões para auxiliar a tapar o buraco deixado com o corte da ajuda ocidental ao governo palestino, assumido no início do ano pelo grupo islâmico que prega a destruição de Israel. "O Irã deu até agora U$ 120 milhões ao governo palestino e nos disse que irá providenciar mais ajuda financeira", disse Zahar a repórteres em Teerã após conversas. O governo islâmico do Irã nunca reconheceu Israel, e o presidente Mahmoud Ahmadinejad apimenta seus discursos com declarações anti-Israel. Ano passado, ele pediu que Israel fosse "apagado do mapa". Enquanto isso, legisladores do Hamas tiveram permissão para atravessar do Egito para o Gaza na quarta-feira, carregando quatro milhões de dólares. Devido ao embargo, vários membros do governo palestino têm carregado grandes quantias de dinheiro doado para os territórios palestinos. No mês passado, o ministro do Interior palestino Saeed Siyam teve a permissão para levar U$2 milhões em sua mala. As leis palestinas permitem que dinheiro passe pela fronteira desde que seja declarado. Ministros do Exterior árabes tentam nesta semana acaber com o embargo ocidental e encontrar uma forma de suprir as necessidades dos palestinos.