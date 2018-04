Irã já enforcou 37 pessoas neste ano

TEERÃ - A Justiça iraniana enforcou 37 pessoas desde o início de 2011, informou nesta sexta-feira, 14, a imprensa estatal do país. Os últimos cinco enforcamentos foram condenados por narcotráfico e foram executados na manhã da quinta no pátio da prisão da cidade de Khorramabad, ao oeste de Teerã.

Veja também:

As punições da Sharia, a Lei Islâmica

As origens do sistema jurídico do Islã

No Irã vigora uma interpretação da lei islâmica que condena os assassinos, os narcotraficantes e aqueles que atentem contra a lei de Alá e a República Islâmica à pena capital.

Segundo as estatísticas da Anistia Internacional, o Irã é, com mais de 300 enforcamentos por ano, o segundo país do mundo com mais execuções, só atrás da China e ainda na frente da Arábia Saudita e EUA.