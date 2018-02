Irã já enriquece urânio em níveis mais altos, afirma ONU

"O Irã forneceu à Agência Internacional de Energia Atômica (Aiea) resultados de espectrometria que indicam que níveis de enriquecimento de (urânio) de até 19,8% foram obtidos", afirma o relatório.

O enriquecimento foi realizado na fábrica de Natanz entre os dias 9 e 11 de fevereiro, disse o diretor-geral da Aiea, Yukiya Amano, em seu primeiro relatório para o órgão de diretores da Aiea.

O Irã começou a alimentar as centrífugas de enriquecimento de urânio antes que os inspetores da Aiea chegassem ao local, diz o relatório.

"No dia 10 de fevereiro, quando os inspetores da agência chegaram à fábrica piloto de enriquecimento de combustível, eles foram informados de que o Irã já havia começado a colocar o hexafluoreto de urânio (UF6) em uma das centrífugas em cascata da noite anterior", diz o documento.

A Aiea disse que a informação sobre as atividades nucleares do Irã aumentam as preocupações de que a República Islâmica possa estar trabalhando numa ogiva nuclear, segundo o relatório.

As informações são da Dow Jones.