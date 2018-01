Irã já executou até 95 pessoas neste ano, diz ONU

A porta-voz Ravina Shamdasani afirmou que a maioria das execuções estão ligadas a questões relacionadas a drogas, algo que não está entre os "crimes mais sérios" nos quais as leis internacionais permitem a pena de morte.

Shamdasani disse que a ONU lamentou o fato de o governo reformistas, que tomou posse em agosto, não ter mudado a abordagem do Irã com relação à pena de morte.

No ano passado, de 500 a 625 pessoas foram executadas no Irã. Fonte: Associated Press.