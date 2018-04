Irã já tem urânio para fazer bomba, diz AIEA

Na primeira avaliação do programa nuclear iraniano desde a posse de Barack Obama como presidente dos EUA, inspetores atômicos descobriram que o Irã possui um terço a mais de urânio enriquecido do que alegava ter. Os inspetores da ONU declararam pela primeira vez que a quantidade de urânio acumulada por Teerã - mais de uma tonelada - já seria suficiente para a fabricação de uma bomba atômica. O relatório da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) disse ter sido descoberto 209 quilos adicionais de urânio de baixo enriquecimento, uma discrepância significativa. A agência fez a descoberta durante uma revisão de produções antigas, em seu inventário anual de materiais da usina de enriquecimento de Natanz. Especialistas independentes mostraram-se surpresos com a informação e criticaram os inspetores por realizar as vistorias no Irã apenas uma vez por ano. "É alarmante que um terço da produção real total tenha sido omitido", disse o diretor do Projeto Wisconsin para o Controle do Armamento Nuclear, Garry Milhollin. Apesar de difícil de medir, o impacto político do relatório pode ser significativo para o governo Obama. O presidente americano disse que quer abrir um processo de diálogo com o Irã sobre o programa nuclear. Mas esse processo pode durar meses - e o relatório sugere que o Irã avança rapidamente. "Eles já têm átomos o bastante" para fazer uma bomba nuclear, disse um funcionário da ONU que pediu para não ser identificado. Mas o mesmo funcionário reconheceu que o material precisaria passar por um enriquecimento mais sofisticado antes de poder ser utilizado como combustível para uma bomba e os inspetores não encontraram evidências de que o Irã estivesse envolvido em tais preparativos. Um funcionário do governo Obama que tinha analisado o relatório disse que "pode-se observar um cronograma estável de melhorias, especialmente em termos de eficiência das centrífugas". O funcionário reconheceu que há muito se suspeita da existência de instalações adicionais de enriquecimento de urânio, das quais os inspetores nada saberiam. "Todos demonstram nervosismo e apreensão em relação à possibilidade de o Irã ter buscado uma capacidade militar clandestina", disse ele. A Casa Branca afirmou ontem que as evidências do relatório representam um "problema urgente" ao qual é preciso responder com rapidez. "O relatório demonstra a urgência com a qual a comunidade internacional tem de se unir para responder", disse o porta-voz do governo americano, Robert Gibbs. "Esse é um problema urgente, cuja resposta não pode demorar."