Irã julgará viajantes americanos

Os três viajantes americanos detidos no Irã. Sarah, ao centro, já foi libertada.

TEERÃ - O ministro de Inteligência do Irã, Heidar Moslehi, confirmou nesta quarta-feira, 20, que os dois viajantes americanos detidos em julho do ano passado serão levados a julgamento, segundo informou a mídia local.

"Os dois americanos serão julgados. Passaremos todas as evidências para o Judiciário", disse o ministro à agência de notícias Isna. A data marcada para o início das audiências é 6 de novembro.

A secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, disse na terça-feira temer que Shane Bauer e Josh Fattal, dois dos três americanos detidos em julho de 2009 por cruzar a fronteira do Iraque com o Irã, seriam julgados em breve. A secretária, porém, expressou esperança de que eles poderiam ser libertados.

Os juiz responsável pelo caso, Abul Qasem Salavati, é considerado um dos mais duros do Irã. Ele participou de vários julgamentos contra pessoas acusadas de conspiração e atividades antirrevolucionárias em junho do ano passado, após as polêmicas eleições que deram a vitória ao presidente Mahmoud Ahmadinejad.

O advogado de defesa dos americanos, Masud Shafii, confirmou a data do julgamento. "Os três foram acusados de espionagem e entrada ilegal no país. As famílias já foram informadas", disse o representante legal referindo-se também a Sarah Shourd, a terceira detida do grupo. A americana foi liberada no mês passado.

Fattal e Bauer estão presos desde que foram detidos pelas autoridades iranianas na fronteira com o Iraque, na região das montanhas do Curdistão. Eles alegam ter entrado acidentalmente no território iraniano. Os EUA consideram as acusações de espionagem infundadas e pede a libertação da dupla.