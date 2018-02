Irã lança foguete transportador de satélites

A emissora não deu mais detalhes, mas mostrou o presidente Mahmoud Ahmadinejad apresentando um novo foguete transportador de satélites, também de fabricação iraniana, o Simorgh.

Os eventos fazem parte das celebrações pelo 31º aniversário da revolução islâmica.

O foguete, em formato de garrafa, pintado de azul com as palavras "Simorgh Transportador de Satélite", é equipado para colocar em órbita um satélite de 100 kg, a 500 km de distância, de acordo com a TV estatal. As informações são da Dow Jones.