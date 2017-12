Irã lança mísseis de longo alcance em exercício militar As forças armadas do Irã lançaram dezenas de mísseis durante um exercício militar na região central do país, disse a TV estatal iraniana. Entre os mísseis estão os modelos Shahab-3, que tem um alcance de 2 mil quilômetros, e Shahab-2, que pode transportar bombas de fragmentação, de acordo com a notícia divulgada. Analistas dizem que o modelo Shahab-3 tem alcance para atingir Israel e bases militares americanas no Golfo Pérsico. Os testes com mísseis ocorrem no início de manobras militares programadas para durar dez dias, em várias partes do país. Na quarta-feira, o chefe da Guarda Revolucionária do Irã, general Yahya Rahim Safavi, disse que os exercícios, denominados "Grande Profeta", serão realizados no Golfo Pérsico, Golfo de Omã e várias províncias do país. Segundo ele, os exercícios serão uma demonstração de capacidade defensiva. As notícias são de que nesta quinta-feira os mísseis foram lançados do deserto, perto do centro religioso de Qom, 120 quilômetros ao sul da capital, Teerã. As manobras militares ocorrem no momento em que o Conselho de Segurança das Nações Unidas analisa a imposição de sanções contra o Irã em resposta à recusa do país de interromper suas operações de enriquecimento de urânio. Países ocidentais temem que o Irã esteja tentando desenvolver uma bomba nuclear, mas as autoridades iranianas insistem que seu programa tem objetivos civis.