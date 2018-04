Irã lança primeiro satélite de fabricação própria

A imprensa estatal do Irã informou que o país lançou seu primeiro satélite de fabricação própria nesta terça-feira, 3. O canal de televisão estatal mostrou imagens do lançamento durante a noite, com um foguete Safir-2 e acrescentou que o satélite nacional é "outra realização para cientistas iranianos sob sanções (internacionais)". O satélite foi projetado para realizar pesquisas e para ajudar nas telecomunicações do Irã, segundo a televisão estatal. Em 2005, o Irã teve seu primeiro satélite, o Sina-1, de fabricação russa, lançado no norte da Rússia. O presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad afirmou que o satélite foi lançado para espalhar o "monoteísmo, paz e justiça" pelo mundo. O lançamento do satélite Omid (Esperança) era esperado e estava marcado para coincidir com as celebrações dos 30 anos da Revolução Islâmica, que serão completados no dia 10 de fevereiro, segundo o correspondente da BBC em Teerã Jon Leyne. O Irã está sob sanções da ONU e vários países ocidentais afirmam que o país estaria tentando construir uma bomba nuclear, o que o governo iraniano nega. O governo iraniano afirma que o programa nuclear do país tem fins pacíficos, apenas para a produção de energia. O lançamento do satélite iraniano pode gerar temor entre países ocidentais, que acreditam que a tecnologia poderia ser usada para a fabricação de mísseis de longo alcance, possivelmente com ogivas nucleares, de acordo com o correspondente da BBC Jon Leyne. o Irã, por sua vez, deve responder que mais uma vez está sendo julgado de forma injusta, pois usa uma tecnologia que já é comum em muitos outros países. Em agosto de 2008, o governo do Irã informou que conseguiu lançar um foguete que seria capaz de levar seu primeiro satélite nacional. Naquela ocasião a Casa Branca afirmou que o lançamento do foguete foi um ato "infeliz" e acrescentou que o Irã poderia estar se isolando ainda mais. O lançamento marcou também a inauguração de um novo centro espacial, em uma região desértica não identificada. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.