Irã lançará satélite dentro de um ano e meio O Irã anunciou que enviará um foguete com um satélite ao espaço sideral dentro de 18 meses. "Nós enviaremos um satélite à órbita da Terra dentro de um ano e meio", disse o ministro da Defesa do Irã, almirante Ali Shamkhani, em entrevista concedida à televisão estatal iraniana. "Nós seremos o primeiro país islâmico com tecnologia para enviar um satélite ao espaço", afirmou. Shamkhani não forneceu mais nenhum detalhe.