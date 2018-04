Irã liberta empresário norte-americano preso por 2 anos

As autoridades iranianas disseram estarem "certas de que Taghavi foi usado pela organização, que ele não representa ameaça para o país e que, portanto, pode regressar aos Estados Unidos". O Irã acusou Taghavi de ter repassado US$ 200 em dinheiro para um iraniano ligado ao Tondar. De acordo com Prosper, Taghavi, que visita regularmente o país por causa de seus negócios e sua família, afirmou ter atendido ao pedido de um amigo na Califórnia que pediu que o dinheiro fosse entregue a um iraniano.

Prosper informou que Taghavi não deve deixar o Irã antes da próxima semana por causa das condições atreladas a seu caso. Embora o norte-americano não tenha sido acusado formalmente, existem alguns trâmites a serem cumpridos na justiça iraniana antes que ele possa voltar aos EUA.