Irã liberta empresário que ficou preso durante dois anos

As negociações duraram cerca de 14 meses e incluíram três reuniões com autoridades iranianas em Teerã. Embora Taghavi nunca tenha sido acusado formalmente de um crime, as autoridades locais diziam acreditar que ele tinha levado dinheiro ao país para um suposto grupo terrorista responsável pela explosão de uma mesquita em 2008, matando 14 pessoas.

Taghavi declarou que levou cerca de US$ 200 ao Irã, como um favor para outro iraniano-americano de Los Angeles, mas acreditava que o dinheiro fosse para ajudar uma família necessitada. Ele insistiu que não fazia parte do grupo terrorista, chamado Tondar. A saída de Taghavi ocorre na sequência da libertação de Sarah Shourd, alpinista americana que foi presa no Irã por ter escalado acidentalmente, segundo ela, em território iraniano. As informações são da Dow Jones.