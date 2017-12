Irã liberta marinheiros britânicos Oito militares britânicos detidos na segunda-feira, depois que os barcos em que viajavam entraram em águas territoriais iranianas, foram entregues a diplomatas do Reino Unido, informam autoridades. Manifestantes enfurecidos com a invasão do Iraque, que tentaram se aproximar dos seis fuzileiros navais e dois marinheiros, forma mantidos à distância pela polícia iraniana.