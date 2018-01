Irã liberta repórter do 'Washington Post'e mais três americanos

TEERÃ - O governo do Irã libertou neste sábado, 16, o repórter do Washington Post Jason Rezaian e mais três americanos que estavam detidos no país em uma troca de prisioneiros negociada com os Estados Unidos. Ainda não está claro quantos iranianos presos seriam libertados em troca.

A medida foi anunciada horas antes de um encontro entre o secretário de Estado John Kerry e o chanceler iraniano Mohammad Javad Zarif em Viena no qual deve ser anunciado o fim das sanções ao Irã em virtude do cumprimento das metas do acordo nuclear assinado no ano passado.

Rezaian estava preso no Irã desde 2014 e tinha sido condenado por espionagem no ano passado.