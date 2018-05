Irã libertou presos da Al-Qaeda, diz jornal O Irã libertou chefes da Al-Qaeda que estavam presos no país para que reorganizem a rede de terror islâmico no Afeganistão e Paquistão. A informação foi revelada pelo jornal britânico The Times, citando funcionários não identificados do Paquistão e de países do Oriente Médio. As autoridades teriam afirmado que Teerã ajuda discretamente os militantes sunitas a atacar tropas e instalações da Otan. Entre os integrantes da Al-Qaeda soltos estaria o egípcio Saif al-Adel, que consta na lista dos mais terroristas procurados pelo FBI.