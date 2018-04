Irã: Líder da oposição é 'atacado em visita ao norte do país'

Um dos líderes reformistas do Irã, Mehdi Karroubi, foi atacado durante uma visita à cidade de Qazvin, no norte do país, de acordo com informações de seu website.

O carro de Karroubi teria sido cercado e atacado a tiros enquanto o oposicionista tentava sair da cidade. Ele não foi ferido pelos tiros.

A página do reformista na internet, Sahamnews.org, informou que Karroubi participava de uma cerimônia fúnebre para outros oposicionistas mortos durante protestos.

O incidente ocorreu logo depois de ele ter saído de uma casa que tinha sido cercada pelo que o website chamou de um "grupo bem organizado de pessoas que atiravam pedras".

Desde a reeleição do presidente Mahmoud Ahmadinejad, em junho de 2009, que os oposicionistas afirmam ter sido fraudada, o país tem sido palco de protestos.

No dia 27 de dezembro foram convocadas mais manifestações pela oposição para coincidir com o fim das comemorações do Ashura, uma festividade muçulmana xiita. Estes últimos protestos estão sendo considerados os mais violentos desde junho, com pelo menos oito mortos.

Manifestação

Segundo a agência de notícias iraniana Fars, aparentemente relatando sobre o mesmo incidente, Karroubi foi obrigado a deixar Qazvin na quinta-feira, depois que um grupo organizou um protesto do lado de fora do lugar onde ele estava ficando.

A agência afirma que os manifestantes gritavam "maldito Karroubi" e exigiram que ele saísse da cidade.

Mas, segundo o site Sahamnews.org, o oposicionista teria sido cercado por militantes.

"Cerca de 500 basiji (militantes) e moradores de vilarejos próximos cercaram o local onde ele estava e atacaram o prédio com pedras, quebrando as janelas", informou o site.

Depois de várias horas, Karroubi conseguiu sair com a ajuda da polícia, mas o carro dele foi atacado a tiros enquanto se afastava. De acordo com o site, o carro era blindado e apenas as janelas foram danificadas.

Karroubi era um dos candidatos de oposição na eleição geral de junho. Junto com o principal candidato de oposição, Mir Hossein Mousavi, ele organizou uma série de protestos nos meses depois da votação.

Karroubi era um dos candidatos de oposição na eleição geral de junho. Junto com o principal candidato de oposição, Mir Hossein Mousavi, ele organizou uma série de protestos nos meses depois da votação.

As manifestações foram os maiores desafios ao governo iraniano desde a revolução islâmica de 1979.