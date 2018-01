Irã marca eleições legislativas para fevereiro de 2016

As eleições parlamentares do Irã foram agendadas para o dia 16 de fevereiro de 2016, anunciou nesta quarta-feira, 18, o Conselho de Guardiães.

A votação será um teste importante para o presidente moderado Hassan Rouhani, que está busca alcançar ao menos 290 assentos no Parlamento.

O porta-voz do Conselho, Nejatollah Ebrahimian, afirmou ainda que, juntamente com a eleição dos legisladores, os iranianos também vão poder escolher os membros da Assembleia dos Peritos, uma entidade composta por 16 membros que tem o poder de nomear ou destituir o líder supremo do país.

Essa é uma das instituições mais poderosas no Irã, apesar de não se envolver nos assuntos diários do país. / AP