Irã marca eleições parlamentares para março de 2012

O presidente do Parlamento, Ali Larijani, comanda o órgão Legislativo de 290 membros, dominado por conservadores. Larijani já criticou várias vezes o presidente Mahmoud Ahmadinejad, especialmente em questões econômicas. Há cerca de 60 deputados reformistas.

O órgão que monitora as eleições no Irã é o Conselho dos Guardiães, com poder de vetar candidaturas e de anunciar os resultados finais.

As últimas eleições presidenciais no Irã, em junho de 2009, acabaram com a reeleição de Ahmadinejad. Líderes oposicionistas, porém, afirmaram que houve fraudes e convocaram grandes protestos.

Dezenas de pessoas foram mortas em manifestações após a eleição. Milhares foram presas, mas a maioria foi liberada posteriormente. Vários líderes reformistas, porém, acabaram sentenciados a duras penas de prisão.

Os líderes oposicionistas Mir Hossein Mousavi, ex-primeiro-ministro, e o ex-presidente do Parlamento Mehdi Karroubi enfrentam prisão domiciliar desde uma grande manifestação em 14 de fevereiro, que reuniu milhares de pessoas. Ambos foram candidatos à presidência nas últimas eleições. As informações são da Dow Jones.