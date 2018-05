Irã: mudança de ministro não altera política externa O governo do Irã disse hoje que suas políticas externa e para questões nucleares não serão alteradas depois que o presidente Mahmoud Ahmadinejad demitiu seu ministro de Relações Exteriores, Manouchehr Mottaki, e o substituiu pelo seu negociador nuclear. "As principais políticas iranianas são definidas em níveis superiores e o Ministério de Relações Exteriores executa essas políticas. Nós não teremos nenhuma mudanças em nossas políticas básicas", disse o porta-voz do Ministério, Ramin Mehmanparast.