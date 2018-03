Irã não abrirá espaço aéreo para ataque ao Iraque O Irã não permitirá que os Estados Unidos utilizem seu espaço aéreo em caso de um ataque contra o Iraque, e suas Forças Armadas estão preparadas para defender a integridade territorial do país, disse nesta segunda-feira o porta-voz da chancelaria iraniana, Hamid Reza Asefi. "Esperamos que este erro (por parte dos EUA) não seja cometido. É claro que nossas Forças Armadas estão preparadas para defender a integridade territorial do país, seu espaço aéreo e seu território. A República Islâmica não aceitará tais atos de maneira alguma", afirmou Asefi em uma entrevista coletiva concedida em Teerã. O porta-voz indicou que o Irã não é amigo do Iraque, mas mesmo assim não participará de nenhuma operação militar para derrubar o presidente Saddam Hussein. Os vizinhos do Iraque temem que uma guerra entre Estados Unidos e Bagdá possa desestabilizar ainda mais a região. O Irã, em particular, acredita que a influência americana na região poderia aumentar, caso Washington consiga afastar Saddam. "O Irã já sofreu muito por causa do Iraque. Ao mesmo tempo, não esquecemos as hostilidades dos Estados Unidos. O Irã não participará de nenhum ataque contra um país muçulmano e vizinho. Não aceita o uso da força nas relações internacionais", afirmou Asefi.