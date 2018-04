Irã não desenvolve armas nucleares em Bushehr, diz Hillary

WASHINGTON -A secretária de Estado americana, Hillary Clinton, disse nesta terça-feira, 26, que o funcionamento da usina nuclear de Bushehr, no Irã, não preocupa os EUA. Para a chefe da diplomacia dos EUA, Teerã esconde o caráter militar de seu programa nuclear em outros lugares.

"Nosso problema não é com o reator de Bushehr, mas com lugares como Natanz e Qom, nos quais acreditamos que eles desenvolvem armas", disse a secretária de Estado após reunião com o chanceler austríaco, Michael Spindelegger.

Especialistas iranianos começaram a abastecer pela primeira vez o reator de Bushehr, informou a televisão estatal PressTV. A central começará a operar assim que as 163 barras de urânio enriquecido forem colocadas no núcleo do reator.

Impasse nuclear

As potências ocidentais acusam o Irã de esconder, sob seu programa nuclear civil, outro de natureza clandestina e aplicações bélicas, cujo objetivo seria a aquisição de armas atômicas. Teerã nega tais alegações.

As tensões sobre o programa nuclear iraniano se acirraram no final do ano passado após o Irã rejeitar uma proposta de troca de urânio feita por EUA, Rússia e Reino Unido. Meses depois, o país começou a enriquecer urânio a 20%.

Um acordo mediado por Brasil e Turquia para troca de urânio chegou a ser assinado com o Irã em maio. O acordo, porém, foi rejeitado pelo Grupo de Viena - composto por Rússia, França, EUA e AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica) - e o Conselho de Segurança da ONU optou por impor uma quarta rodada de sanções ao país.

Com AP e Efe