Irã não negocia com os EUA sob pressão O presidente iraniano, Mohammed Khatami, garantiu nesta quarta-feira ao Parlamento que o país não vai manter conversações com os Estados Unidos, nem flexibizar sua política em relação a Washington, enquanto os dirigentes americanos não mudarem sua posição sobre o Irã. "Nós buscamos paz, mas enquanto uma grande potência falar a linguagem da guerra e da humilhação com o Irã, a nação iraniana não negociará com ela, nem mostrará flexibilidade", informou a agência oficial Irna. Os EUA acusam o Irã de tentar fabricar armas de destruição em massa e apoiar grupos terroristas. O presidente George W. Bush incluiu o país no chamado "eixo do mal", ao lado do Iraque e Coréia do Norte.