Irã não negociará libertação de marinheiros, diz ministro O Irã não pretende negociar a libertação dos 15 marinheiros e fuzileiros navais britânicos detidos na última sexta-feira, 23, pelos cinco iranianos presos no norte do Iraque. A declaração foi dada nesta segunda-feira, 26, pelo ministro interino das Relações Exteriores a uma rede de televisão local. As imprensas britânica, saudita e israelense sugeriram, no último domingo, 25, que os iranianos poderiam tentar negociar a libertação dos marinheiros e fuzileiros navais britânicos por militares de seu país que foram presos por forças ocidentais. Nesta segunda-feira, o Ministério de Relações Exteriores assegurou ao Reino Unido que "o grupo está bem". O ministro interino Mehzi Mostafavi não deixou claro quais são os planos iranianos para os militares capturados, mas afirmou que eles serão interrogados. "Queremos esclarecer se a entrada (dos marinheiros) em mares iranianos foi intencional ou não. Só depois disso poderemos tomar a decisão correta", disse Mostafavi. Ele rejeitou as declarações do Reino Unidos de que os marinheiros estavam em terras iraquianas quando foram presos, na sexta. "O Irã tem evidências o bastante para provar que as forças britânicas estavam navegando em águas iranianas", afirmou. União Européia e Otan O secretário-geral da Otan, Jaap de Hoop Scheffer, e o chefe da diplomacia da União Européia, Javier Solana, reiteraram nesta segunda o pedido para que Teerã liberte os militares. "O Reino Unido conta com a nossa solidariedade", disse Solana. O secretário-geral da Otan afirmou que os soldados devem "ser liberados o mais rápido possível". As declarações vêm à tona um dia depois do primeiro-ministro britânico, Tony Blair, afirmar, discurso, que ?a situação (com os marinheiros) é muito séria?. Durante encontro de chefes de Estados em Berlim, na Alemanha, para comemorar os 50 anos da União Européia, Blair disse que "os iranianos deveriam entender o quanto é fundamental essa questão para o governo do Reino Unido.? Os marines britânicos foram detidos por militares em embarcações da Guarda Revolucionária iraniana, na sexta-feira, nas proximidades do Canal Shatt al-Arab. Eles participavam de uma operação de patrulha das fronteiras marítimas do Iraque e haviam acabado de inspecionar um navio mercante. O Irã há muito contesta a fronteira do Canal Shatt al-Arab e afirmou que os marinheiros a ultrapassaram "em uma agressão aberta". Em janeiro, por exemplo, seis iranianos foram capturados por militares americanos na localidade de Irbil, no Iraque. Cinco ainda estão em poder das forças da coalizão. A nova crise ocorre num momento delicado nas relações entre o Irã e a comunidade internacional. No sábado, o Conselho de Segurança da ONU aprovou, por unanimidade, uma resolução impondo sanções mais duras contra Teerã, que se recusa a interromper seu programa de enriquecimento de urânio. Da mesma forma, Ali Askari, ex-chefe de uma unidade de elite da Guarda Revolucionária iraniana, também desapareceu na Turquia, há cerca de seis semanas, e autoridades iranianas suspeitam que ele tenha sido seqüestrado por forças ocidentais para ser interrogado. Com Reuters e Efe Matéria ampliada às 10h20 para acréscimo de informações