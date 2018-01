Irã não reconhecerá governo americano no Iraque O presidente iraniano Mohammed Khatami disse que seu país não reconhecerá uma administração interina comandada pelo EUA e que apoiará a Síria se o país for atacado. É a primeira vez que uma autoridade define sua posição. "Não reconheceremos qualquer administração que não seja composta totalmente por iraquianos. No entanto, não estamos buscando tensão ou confronto com qualquer um", disse Khatami. "Temos grandes problemas com os EUA. Mas igualmente não somos simpatizantes de tensões. Se sentirmos que eles estão alterando seu comportamento, então uma nova situação poderá surgir (em nossas relações)", disse Khatami. O presidente disse também que seu país defenderá a Síria, "mas isto não significa que nos envolveremos em confronto militar". Veja o especial :