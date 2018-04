Irã não se curvará pela força, diz Khamenei O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, afirmou hoje que as autoridades do país não serão dobradas pelos protestos que sacodem Teerã desde as eleições presidenciais do último dia 12. "Nos últimos incidentes ligados à eleição, eu tenho insistido na aplicação da lei, e assim continuarei. Isto significa que ninguém ficará acima da lei", declarou. "Nem o sistema nem o povo serão dobrados pela força." Pela linguagem empregada pelo líder supremo iraniano, as declarações se referem exclusivamente à pressão interna.